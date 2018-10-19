深圳一女子为泄愤飞踹电梯厢门，万万没想到...
现场直击福田法院清场腾退行动
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盐田网络答政疏解民困
盐田区打造网络答政服务平台。[详细]
银湖社区开展礼仪培训
20名志愿者学习“礼”尚往来。[详细]
光明校车体检迎开学季
检查项目包括“四证”、GPS、车况、安全装置等 ...[详细]
深圳论坛
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发现深圳
黄金周，深圳又有新商场可以逛
近期深圳又开业不少新商场，无论消费环境还是开业活动都相当给力，不妨趁着假期去“认识”下？... [详细]
广深港高铁票须持出入境证件
广深港高铁西九龙站口岸开通后，香港和内地居民纷纷选择乘坐高铁出行。据统计，9月23日至28日，西九龙边检站共查验出入境旅客近28万人次，其中，出境方向共查验近15万人次。... [详细]
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- 深港艺术家联展 呈现“水墨双城” 2018.9.29—10.16
- 第八届深港都市水墨作品展” 2018.9.29—10.16
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- OCT-LOFT爵士音乐节时间：2018.10.9-10.21 地点：华侨城创意文化园北区B10查看详细
- 科幻舞台剧《三体》2018纪念版时间：2018.10.19-10.20 地点：深圳南山文体中心剧院查看详细
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山东威海：校园葫芦传承传统文化
山东省威海市新都小学以葫芦文化为载体，通过葫芦烙画、组建葫芦丝演奏兴趣社团等方式，让孩子们在传统文化的浸润下快乐成长。 [详细]
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